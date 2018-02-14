Полиция Израиля намерена предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве

СЕГОДНЯ 01:23 2018-02-14T01:23:24+03:00

Доказательства против премьер-министра страны собирали больше года

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Главе кабинета министров Израиля Биньямину Нетаньяху предъявят обвинения во взяточничестве и утрате доверия. На этом настояла полиция страны.

Расследование по делу премьер-министра велось 14 месяцев. Правоохранители выявили два эпизода – «дело о подарках» и «дело о «Едиот Ахронот». Первое касается ценных подарков, которые Нетаньяху якобы принимал от разных бизнесменов. Второе дело о его договоре с издателем «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом об обеспечении информационной поддержки политических целей главы кабмина в обмен на законопроект, который позволил бы ослабить конкурирующее издание, передает The Jerusalem Post.

Полиция рекомендовала предъявить обвинения Мозесу и и голливудскому продюсеру Арнону Милчану, который, якобы, дарил подарки премьеру.

Сейчас доказательства полиции изучат обвинение и генеральный прокурор Авичай Мандельблит. После чего буде принято решение о предъявлении обвинений Нетаньяху. Премьер может продолжать исполнять свои обязанности, вплоть до решения Верховного суда.