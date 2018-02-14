Разин: Для рывка российского кинематографа необходимо 200 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2018-02-14T17:30:25+03:00

Продюсер считает, что в год необходимо снимать по 200-300 картин

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Российскому кинематографу надо снимать минимум 200-300 картин в год, чтобы получать международные премии, и потом продавать оскароносные работы. Такое мнение высказал известный продюсер Андрей Разин. При этом он добавил, что при таком раскладе среди хороших и качественных работ можно будет даже продать пару-тройку плохеньких фильмов, как это делают американцы.

Говоря о бюджете отечественного кинематографа Разин заявил, что необходимо хотя бы один раз выделить «солидную сумму», чтобы разом решить несколько ключевых вопросов.

«Не менее 50 млрд отдать учебным заведениям, которые должны подготавливать нам кадры, вторые 50 млрд - на ремонт помещений киностудий, которые стоят заброшенные, даже на территории Мосфильма превратились в руины. А 100 млрд рублей отдать на создание совместных с мировыми режиссёрами картин, чтобы совершить прорыв в киноиндустрии», - цитирует продюсера сайт argumenti.ru.