Президент ЮАР отказался досрочно уходить в отставку

СЕГОДНЯ 17:30 2018-02-14T17:31:14+03:00

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Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума отказался досрочно покидать свой пост. По мнению главы государства, такое требование исполнительного комитета правящей партии "Африканского национального конгресса" является необоснованным.

"Я не сделал ничего плохого, и никто не объяснил мне, почему я должен срочно уйти в отставку. <...> Это первый раз, когда я вижу, что АНК принял неправильное решение", - заявил политик.

Зума рассказал, что ранее он дал свое согласие на досрочную передачу власти заместителю президента и лидеру правящей партии Сирилу Рамапосу. В июле на саммите БРИКС лидер ЮАР должен был представить своего приемника коллегам и товарищам, однако руководство АНК неожиданно изменило свою позицию.

Партийцы начали настаивать на немедленной смене власти в стране и отказались вести какие-либо переговоры. По словам самого президента, единственным аргументом в пользу отставки было желание избежать наличия двух центров власти в лице Зумы и Рамапосы.

"Я чувствую себя жертвой", - признался глава республики в интервью телеканалу SABC.

Он пообещал сделать официальное заявление по сложившейся ситуации до конца дня.