2018-02-14T19:54:20+03:00
В мире

Незадачливый шанхайский грабитель сорвал дело, «вырубив» напарника кирпичом

Камера наблюдения зафиксировала курьезный случай из жизни китайских налетчиков
Денис СУХОВ
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Незадачливый шанхайский грабитель сорвал дело, «вырубив» напарника кирпичомНезадачливый шанхайский грабитель сорвал дело, «вырубив» напарника кирпичомФото: скриншот с видео
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Полиция Шанхая опубликовала запись с камеры наблюдения, которая запечатлела неудачную попытку ограбления. Видеоролик появился на странице правоохранителей в китайской социальной сети Weibo.

Из происходящего на записи следует, что налетчики собирались проникнуть в интересующее их помещение, разбив витрину кирпичами. Но один из грабителей выбирает неудачный момент для броска и попадает в голову своему напарнику. Последний немедленно теряет сознание и падает.

Некоторое время незадачливый грабитель пытался привести коллегу в чувство, но в итоге был вынужден эвакуировать его с места происшествия, подхватив под руки. В конце записи тандем неудачников неуклюже скрывается за углом здания.

«Если бы все грабители были такими, нам бы не пришлось работать сверхурочно», - прокомментировали запись полицейские.

О задержании и дальнейшей судьбе злоумышленников не сообщается.

Незадачливый шанхайский грабитель сорвал дело, вырубив напарника кирпичом.Камера наблюдения зафиксировала курьезный случай из жизни китайских налетчиков

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