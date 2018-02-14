Незадачливый шанхайский грабитель сорвал дело, «вырубив» напарника кирпичом
Полиция Шанхая опубликовала запись с камеры наблюдения, которая запечатлела неудачную попытку ограбления. Видеоролик появился на странице правоохранителей в китайской социальной сети Weibo.
Из происходящего на записи следует, что налетчики собирались проникнуть в интересующее их помещение, разбив витрину кирпичами. Но один из грабителей выбирает неудачный момент для броска и попадает в голову своему напарнику. Последний немедленно теряет сознание и падает.
Некоторое время незадачливый грабитель пытался привести коллегу в чувство, но в итоге был вынужден эвакуировать его с места происшествия, подхватив под руки. В конце записи тандем неудачников неуклюже скрывается за углом здания.
«Если бы все грабители были такими, нам бы не пришлось работать сверхурочно», - прокомментировали запись полицейские.
О задержании и дальнейшей судьбе злоумышленников не сообщается.
Незадачливый шанхайский грабитель сорвал дело, вырубив напарника кирпичом.Камера наблюдения зафиксировала курьезный случай из жизни китайских налетчиков