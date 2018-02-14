СМИ заявили об «опасном сближении» корабля ВМС Великобритании и российского грузового судна

14 Февр. 21:33 2018-02-14T21:36:04+03:00

В пресс-службе Черноморского флота РФ опровергли информацию о том, что маневры кораблей представляли какую-либо опасность

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Британские СМИ сообщили о якобы опасном сближении разведывательного корабля Ее Величества «Энтерпрайз» с грузовым судном российского флота «Кызыл-60» в черноморском проливе Босфор.

«Корабль Королевского военно-морского флота проплыл в считанных метрах от российского судна во время демонстрации силы в рамках миссии НАТО. Британский корабль, похоже, едва избежал опасности», - утверждает издание Daily Star.

По данным газеты, «Энтерпрайз» участвовал в 21-дневных международных учениях с целью повысить «способность НАТО защищать национальный суверенитет посредством коллективной обороны». «Кызыл-60» возвращался в Россию из сирийского Тартуса.

Впрочем, на опубликованных в соцсетях фотографиях с места событий видно, что оба судна расходятся на почтительном расстоянии, и ни о каких «считанных метрах» речь, похоже, не идет. В свою очередь в пресс-службе Черноморского флота РФ также подтвердили, что маневры кораблей не представляли опасности.

twitter.com/YorukIsik

«В центральной части пролива Босфор вспомогательное судно Черноморского флота «Кызыл-60», следовавшее из Средиземного в Черное море, и корабль ВМС Великобритании «Энтерпрайз» разошлись в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров)», - сообщил капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Он подчеркнул, что такая дистанция является абсолютной нормой для данного участка проливной зоны.