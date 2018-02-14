В Китае зафиксирован первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа

14 Февр. 21:56 2018-02-14T21:56:33+03:00

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В Китае зафиксирован первый в мире сучай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа. Согласно данным департамента здравоохранения Гонконга, речь идет о редкой разновидности вируса H7N9.

Симптомы заболевания были выявлены у 68-летней пациентки из восточной провинции Цзянсу. Женщина контактировала с зараженной домашней птицей. Она провела в больнице три недели, после чего была выписана. Признаков гриппа у ее родственников не обнаружили.

В настоящее время медики затрудняются сказать, насколько опасным для людей является данный вид гриппа. Ранее фиксировались случаи инфицирования другими видами вирусами — H5N1 и H7N9.

Первый случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрировали в Гонконге в 1997 году, при этом из 18 пациентов умерли шесть. При этом возможность передачи вируса от человека к человеку не установлена.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 по 2008 годы был 361 подтвержденный случай заражения людей птичьим гриппом, причем 227 из них стали смертельными.