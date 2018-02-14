ФБР: Инцидент у штаб-квартиры АНБ не является терактом

14 Февр. 22:33 2018-02-14T22:33:23+03:00

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В ФБР не считают, что инцидент со стрельбой у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США связан с терроризмом. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице бюро в Твиттер.

«Обновления по поводу инцидента в Форт Миде: мы не считаем, что есть какая-либо связь с терроризмом на данный момент, мы полагаем, что это был единичный инцидент», - говорится в сообщении.

Официальный представитель ФБР Эми Торсон подтвердила, что в районе 7:00 по местному времени (15:00 мск) три человека попытались незаконно проникнуть на охраняемую территорию вокруг штаб-квартиры АНБ в штате Мэриленд. Один из них был госпитализирован, еще двое находятся под следствием.

Как сообщал ранее сайт «КП», черный внедорожник протаранил ограждение у одного из КПП штаб-квартиры АНБ. При этом началась стрельба — на кадрах с места происшествия видно, что на лобовом стекле автомобиля имеются пулевые отверстия.