2018-02-15T01:58:47+03:00
Спорт

Дубль Роналду помог «Реалу» выиграть у «ПСЖ» со счетом 3:1

Матч 1/8 Лиги чемпионов проходил в Мадриде
Юлия ДИВЕЕВА
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Гол Криштиану Роналду в ворота «Пари Сен-Жермен»Гол Криштиану Роналду в ворота «Пари Сен-Жермен»Фото: REUTERS
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Со счетом 3:1 завершился матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и французским «Пари Сен-Жермен», который проходил в Мадриде.

Победить испанцам дома помогли два гола, забитые Криштиану Роналду. Португалец поразил ворота соперников на 45-й минуте с пенальти и на 83-й минуте. Третий гол забил на 86 минуте Марсело.

Отметим, что французы первыми открыли счет на чужом поле - Адриан Рабьо забил в ворота «Реала» на 33-й минуте.Теперь в Париже шестого марта состоится ответная игра, передает ТАСС.

На данный момент на счету у Роналду 101 забитый мяч в 95 встречах за «Реал» в турнире. Таким образом 33-летний фрвард сборной Португалии стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить 100 голов за один клуб.

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