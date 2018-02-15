В США состоялся суд над двумя обвиненными в хакерстве россиянами

СЕГОДНЯ 05:18 2018-02-15T05:21:18+03:00

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Суд США в среду вынес два совершенно разных приговора россиянам, проходящим по одному делу. Так Владимир Дринкман, обвиняемый в хакерстве, получил 12 лет тюремного заключения, а Дмитрий Семилянец, проходящий по тому же делу как сообщник – 4 года, 3 месяца и 21 день, и был отпущен на свободу из зала суда.

Дринкман проведет в заключении 144 месяца, а потом, если он не будет депортирован, должен соблюдать три года условия досрочного освобождения, а Семлянцу засчитали срок под стражей и отпустили.

Судья Джером Симандл не пояснил разницу в приговорах, мотивировку обсуждали в закрытом режиме. Неизвестно, входили ли в состав приговора какие-либо обязательства подсудимых по сотрудничеству с властями США. Симандл только отметил, что это делается в «интересах правоохранения», передает ТАСС.

Дринкмана и Смилянца арестовали в Нидерландах в 2013 году и экстрадировали в США. Оба признали себя виновными в компьютерном мошенничестве. Следователи выяснили, что украдены были 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт.