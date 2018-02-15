2018-02-15T05:51:38+03:00
Происшествия

Стрелок из Флориды нарочно включил в школе пожарную сигнализацию

Парень стрелял из винтовки, какой пользуются полицейские
Юлия ДИВЕЕВА
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Детей выводили из школы Парклэнда друг за другом с поднятыми рукамиДетей выводили из школы Парклэнда друг за другом с поднятыми рукамиФото: СОЦСЕТИ
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Парень, открывший огонь в школе города Парклэнд штата Флорида, чтобы жертв было больше, включил пожарную сигнализацию в здании и спровоцировал панику. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Очевидцы событий также рассказали, что сначала услышали вой сирены, а затем, около 15:00 по времени восточного побережья США (23:00 мск), раздались первые выстрелы, передает CNN.

Полиция официально сообщила о 17 убитых. Кроме того 14 пострадавших были доставлены в окружные больницы. Трое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что преступником оказался 19-летний Николас Круз, которого исключили из этой школы за нарушения дисциплины. Парень стрелял из полуавтоматической винтовкой AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты. Круз при себе имел значительный боезапас.

После его ареста спецподразделения полиции еще более часа не выпускали детей из дздания, обходя класс за классом, осматривая школу в поисках возможных сообщников. Детей выводили на улицу гуськом с поднятыми вверх руками.

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