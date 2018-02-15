Жертвами стрельбы в школе Флориды стали 17 человек

СЕГОДНЯ 03:02 2018-02-15T03:08:33+03:00

В школе во Флориде 17 человек погибли при стрельбе. Фото: стоп-кадр видео

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Во время стрельбы в школе Марждери Стоунмен Дуглас в городе Паркленд штата Флорида погибли 17 человек. Цифру официально сообщил шериф округа Броудер Скотт Израэль.

По его словам, двенадцать жертв скончались на месте в здании школы, один человек был убит на улице возле школы, двое раненых скончались на руках у сотрудников скорой помощи, а еще двое – в больнице, передает телеканал Fox13.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что во время стрельбы могли пострадать от 20 до 50 человек. Шериф округа сказал, что точно известно о 14 раненых.

В Сети появилось видео, снятое одним из учеников школы американского Паркленда.Ученики школы прячутся под партами, слышны выстрелы и крики

Преступником оказался бывший ученик этого заведения, 19 летний Николас Круз. Комендант школ округа Броуард Роберт Рунси предположил, что он открыл огонь из-за нервного срыва.

«Проблемы с душевным здоровьем в нашей стране, безусловно, набирают размах и представляют собой серьезный вызов. Необходимо сформировать правильный подход к ним, как на уровне школьного образования, так и в целом в обществе», - цитирует его слова CNN.

Он отметил, что не было никаких указаний на то, что на школу собираются напасть: ни писем, ни звонков с угрозами.

Об инциденте сообщили президенту США Дональду Трампу. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, глава государства говорил по телефону с губернатором штата Флорида Риком Скоттом и предложил ему любую необходимую федеральную помощь.

«Мои молитвы и соболезнования семьям жертв страшной стрельбы во Флориде. Ни один ребенок, учитель или кто-либо другой никогда не должны чувствовать себя в опасности в американской школе» , - написал Трамп в своем Тwitter.