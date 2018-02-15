2018-02-15T07:19:15+03:00
Спорт

Российские керлингистки победили команду Китая на Олимпиаде в Пхенчхане

Поединок в дополнительное время завершился со счетом 7:6
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Наши керлингистки выиграли у Китая.Наши керлингистки выиграли у Китая.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 15 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане продолжились соревнования в женском керлинге. Российская команда, вице-чемпионки мира 2017 года, встречались со сборной Китая. Накануне россиянки уступили команде Великобритании со счетом 3:10. Сегодня же удалось восстановить свое реноме и одержать победу. В дополнительном экстра-энде наши девушки взяли верх, выиграв со счетом 7:6.

В составе российской команды на этой Олимпиаде выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

В следующей игре наша команда сыграет в пятницу против сборной Швеции. Формула женского турнира по керлингу такова, что 10 команд играют в один круг между собой, после чего 4 лучших продолжают борьбу в полуфинале. Он пройдет 23 февраля, 24 - матч за 3-е место, а в последний день Олимпиады 25 числа - финал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МОК: Экс-президент WADA часто в одиночку критикует российский спорт
Погода в Москве на 15 февраля 2018 года: в столице ожидается небольшой снег и до -7 градусов
Из-за сильного ветра в Пхенчхане на Олимпиаде пострадали 19 человек
Россиянин Трегубов занимает второе место в скелетоне после первого заезда
Стрелок из Флориды нарочно включил в школе пожарную сигнализацию
В США состоялся суд над двумя обвиненными в хакерстве россиянами
РКК «Энергия» предупредило о скором конце монополии РФ в космосе
Евросоюз не планирует вводить новые санкции против России в ближайшее время
Жертвами стрельбы в школе Флориды стали 17 человек
Российского саночника Павличенко досрочно отправили домой
Минобороны РФ: В Босфоре корабли разошлись в штатном режиме
Дубль Роналду помог «Реалу» выиграть у «ПСЖ» со счетом 3:1
Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил о своей отставке
Задержан стрелок, открывший огонь в школе Флориды
Илон Маск назвал причину неудачного спуска первой ступени Falcon Heavy
Умер экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс
Комитет Госдумы ответил НАТО на просьбу «прозрачно» размещать «Искандеры»
В средней школе Флориды 20 человек пострадали в результате стрельбы
Небензя заподозрил постпреда США при ООН в особой любви к России
ФБР: Инцидент у штаб-квартиры АНБ не является терактом
В Китае зафиксирован первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа
СМИ заявили об «опасном сближении» корабля ВМС Великобритании и российского грузового судна
Глава Минфина США снова пригрозил санкциями фигурантам «кремлевского доклада»