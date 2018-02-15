Российские керлингистки победили команду Китая на Олимпиаде в Пхенчхане

СЕГОДНЯ 07:19 2018-02-15T07:19:15+03:00

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В четверг, 15 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане продолжились соревнования в женском керлинге. Российская команда, вице-чемпионки мира 2017 года, встречались со сборной Китая. Накануне россиянки уступили команде Великобритании со счетом 3:10. Сегодня же удалось восстановить свое реноме и одержать победу. В дополнительном экстра-энде наши девушки взяли верх, выиграв со счетом 7:6.

В составе российской команды на этой Олимпиаде выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

В следующей игре наша команда сыграет в пятницу против сборной Швеции. Формула женского турнира по керлингу такова, что 10 команд играют в один круг между собой, после чего 4 лучших продолжают борьбу в полуфинале. Он пройдет 23 февраля, 24 - матч за 3-е место, а в последний день Олимпиады 25 числа - финал.