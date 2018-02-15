Канада вновь присоединится к программе НАТО AWACS

СЕГОДНЯ 12:21 2018-02-15T12:21:38+03:00

Канада стала активно направлять своих военных в Восточную Европу после начала вооруженного конфликта на Украине в 2014 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2011 году Оттава вышла из нее по решению оборонного ведомства

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Канада решила вновь присоединиться к программе НАТО AWACS, также известной как система дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Такое заявление сделали в Министерстве национальной обороны страны.

"НАТО - это краеугольный камень канадской политики в области международной безопасности, и сегодня правительство страны объявило, что намерено присоединиться к программе альянса AWACS", - говорится в документе.

По словам министра национальной обороны страны Харджит Сингх Саджан, одной из причин такого решение стало значительное увеличение использования данной системы во время проведения операций североатлантического альянса в Центральной и Восточной Европе. Именно там, в Латвии, канадцы возглавляют батальонную группу альянса.

"Мы взяли на себя обязательства по сохранению вовлеченности Канады в международные дела и продолжаем исполнять обязательства перед НАТО", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Напомним, что Отава вышла из программы альянса в 2011 году по решению национального оборонного ведомства. Однако в 2014 году она стала активно направлять своих солдат и инструкторов в Европу, где те, в частности, обучают украинских военных. Также фрегат канадских ВМС является частью группировки кораблей НАТО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Оттава поставляет на Украину оружие.