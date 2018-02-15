У стен Кремля начался турнир "Хоккей на валенках"

СЕГОДНЯ 12:37 2018-02-15T12:37:10+03:00

Турнир проходит на катке перед ГУМом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. ФОТО rusbandy.ru

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Московские суворовцы открыли турнир по хоккею в валенках, который начался на Красной площади. Он проходит на катке перед ГУМом ежегодно во время традиционного соревнования по русскому хоккею среди детей 2006 - 2007 годов рождения на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

"Помимо команды "Московские суворовцы", в соревнованиях примут участие сборная команда церковно-приходских школ Москвы, детская команда "Московский Муфтият", детская команда общественной организации "Всемирный русский народный собор" и детская команда "Янтарный берег" из Калининграда", - рассказал "Комсомолке" председатель общественной организации "Московские Суворовцы" Дмитрий Нестеров.

Организаторы из Федерации хоккея с мячом России отметили, что игры будут проходить на площадке размером 25 на 15 метров. От каждой команды на поле будут выходить по шесть игроков в валенках, и играть они будут по правилам мини-хоккея с мячом. Продолжительность каждой встречи составит 15 минут.