2018-02-15T12:37:10+03:00
Спорт

У стен Кремля начался турнир "Хоккей на валенках"

На льду команды "Московские суворовцы" и "Московский Муфтият"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Турнир проходит на катке перед ГУМом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. ФОТО rusbandy.ruТурнир проходит на катке перед ГУМом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. ФОТО rusbandy.ru
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Московские суворовцы открыли турнир по хоккею в валенках, который начался на Красной площади. Он проходит на катке перед ГУМом ежегодно во время традиционного соревнования по русскому хоккею среди детей 2006 - 2007 годов рождения на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

"Помимо команды "Московские суворовцы", в соревнованиях примут участие сборная команда церковно-приходских школ Москвы, детская команда "Московский Муфтият", детская команда общественной организации "Всемирный русский народный собор" и детская команда "Янтарный берег" из Калининграда", - рассказал "Комсомолке" председатель общественной организации "Московские Суворовцы" Дмитрий Нестеров.

Организаторы из Федерации хоккея с мячом России отметили, что игры будут проходить на площадке размером 25 на 15 метров. От каждой команды на поле будут выходить по шесть игроков в валенках, и играть они будут по правилам мини-хоккея с мячом. Продолжительность каждой встречи составит 15 минут.

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