2018-02-15T12:40:51+03:00
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не считают себя одинокими

Справляться с хандрой опрошенным помогают семья, развлечения и хобби
Алексей КАРЕЛИН
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Большинство россиян лучшим лекарством от одиночества считает семью. Фото: кадр из сериала "Отчий берег".Большинство россиян лучшим лекарством от одиночества считает семью. Фото: кадр из сериала "Отчий берег".
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Одиночество неведомо 62% россиян, 92% не могут назвать себя одинокими. Самыми популярными методами борьбы с хандрой оказались общение с родными и близкими (44%), фильмы, книги и компьютерные игры (28%), любимое хобби (20%). Такие цифры приводит ВЦИОМ.

"По мнению россиян, вокруг них с каждым годом все больше одиноких людей, хотя сами про себя они утверждают, что не одиноки", - говорит аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Зачастую человека, уткнувшегося в смартфон, записывают в число одиноких, хотя в это время он может общаться онлайн с десятками людей из разных уголков мира, замечает Леконцев. По его словам, интернет - "это предпоследнее лекарство для одиноких". Последним Леконцев считает телевидение.

Важнейшим фактором, влияющим на самоощущение людей, является наличие родных, показывают результаты опроса. Такую мысль выразили 65% респондентов и только 6% думает, что семья не спасет от одиночества. Также опрошенные считают, что одиночество свойственно больше пожилым людям.

Ранее ВЦИОМ проводил соцопрос, который показал отношение к супружеским изменам и однополой любви, сообщает сайт kp.ru. Итоги показали, что у россиян все еще преобладают традиционные ценности.

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