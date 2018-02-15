2018-02-15T12:54:52+03:00
Спорт

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане

Второе место - за словачкой Анастасией Кузьминой
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Шведская биатлонистка выиграла Олимпиаду.Шведская биатлонистка выиграла Олимпиаду.Фото: REUTERS
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Сенсацией завершилась женская биатлонная гонка на 15 километров на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Победу в ней одержала шведка Ханна Эберг. Она прошла дистанцию без промахов и финишировала с результатмо 41 минута 07,2 секунды. Это первый крупный успех в карьере 22-летней спортсменки.

Второе место - у Анастасии Кузьминой из Словакии, которая выиграла уже вторую медаль на этой Олимпиаде. Лаура Дальмайер, которая до этого победила дважды, теперь - третья по итогам гонки.

В этой гонке приняли участие две наших спортсменки. Россиянка Татьяна Акимова на 15 месте, а Ульяна Кайшева - на 24 позиции.

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