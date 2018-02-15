2018-02-15T13:22:44+03:00
Политика

Песков категорически отверг обвинения в причастности России к атаке вируса NotPetya

Представитель Кремля назвал заявление британского МИДа «продолжением русофобской кампании»
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИД Великобритании о якобы причастности нашей страны к кибератаке с использованием вируса NotPetya.

Так, представитель Кремля «категорически отверг» обвинения Лондона, назвав их «бездоказательными» и «беспочвенными». По словам Пескова, все это ни что иное как «продолжение русофобской кампании».

«Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это ни что иное как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», - цитирует пресс-секретаря главы нашего государства «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг Великобритания обвинила Россию в причастности к атаке вируса NotPetya. Однако никаких доказательств представлено не было. При этом Лондон все же призвал Москву «стать ответственным членом международного сообщества».

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