Путин поручил Генпрокуратуре усилить надзор за следствием

СЕГОДНЯ 15:02 2018-02-15T15:02:16+03:00

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На заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин поручил усилить надзор за следствием, уделить особое внимание трудовым и социальным отношениям и обеспечить права граждан на демократическое волеизъявление.

"Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, справедливость. Прошу существенно усилить надзор за следствием, причем на всех его уровнях", - цитирует президента телеканал "360".

Прокуратура должна рассматривать все обращения граждан и незамедлительно, подчеркнул Путин.

Также президент отметил случаи завышения тарифов на услуги ЖКХ, сделал акцент на преступлениях против несовершеннолетних и предпринимателей. Надо пресечь любые попытки давления на бизнес, отметил президент РФ. Кроме того, Путин пообещал политическую поддержку в полном объеме органам по борьбе с коррупцией.