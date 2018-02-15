Армия США готовится к наземной войне, требующей "решительных действий"
Вооруженные силы США готовятся к ведению полномасштабной наземной войны, требующей особой решительности. Об этом свидетельствует увеличение американцами закупок снарядов для 155-миллиметровых гаубиц.
Так, всего в заявку вошло около 150 тысяч боеприпасов, что на 825% больше в сравнении с предыдущими запросами. По мнению экспертов, такое количество снарядов необходимо для отработки навыков ведения наземных операций. Между тем, в перечень закупок вошли, в частности, реактивные боеприпасы "Экскалибур", которые применяются в ближнем бою.
"Мы готовимся к бою в конфликтах, требующих решительных действий", — цитирует портал Task and Purpose слова главы ВС по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена.
По данным издания, в настоящий момент армия США не испытает дефицита в снарядах. Более того, имеющегося арсенала достаточно, чтобы уже сейчас вступить в бой. Закупка же необходима для обновления вооружений.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по мнению эксперта по международной безопасности Алексея Фененко, сейчас вероятность возникновения прямого вооруженного конфликта между крупнейшими державами гораздо выше, чем во времена "холодной войны".