2018-02-15T15:43:34+03:00
Экономика

Медведев призвал наращивать инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру

Премьер-министр РФ принял участие в работе инвестиционного форума в Сочи
Денис СУХОВ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ФОТО Антон Новодережкин/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС
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Российскому государству необходимо наращивать инвестиции в человеческий капитал и инфраструктурные проекты. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Бюджетные инвестиции, конечно, надо увеличивать. Прежде всего, в человека, это уже сейчас общее место. Нам нужны высокотехнологичная медицина, современное образование мирового уровня», - сказал глава кабмина, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Другим направлением вложений, по словам Медведева, должны стать инфраструктурные проекты: строительство качественных дорог, мостов, энергосетей, коммуникаций. На основе этого «скелета» формируются «мышцы» экономики — современные производственные мощности, добавил премьер.

«Куда и когда вкладывать больше — предмет особого анализа. Очевидно, что нужен баланс. Его нужно корректировать, опять исходя из того, что ситуация меняется. Но понятно и то, что одни бюджетные деньги не способны раскрутить экономику, поэтому нужно стимулировать коммерческие инвестиции», - отметил Медведев.

Как сообщал ранее сайт «КП», 14 февраля в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум. Ожидается, что в этом году мероприятие соберет около четырех тысяч человек, в том числе 128 представителей крупнейших отечественных и иностранных компаний. Основной акцент площадки в этом году — привлечение инвестиций в регионы.

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