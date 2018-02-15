2018-02-15T16:12:40+03:00
Политика

Слуцкий: размещение "Искандеров" под Калининградом - это право России

Депутат заявил, что Москва не обязана отчитываться за такие свои действия ни перед кем, тем более перед НАТО
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийГлава комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: Евгения ГУСЕВА
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Размещение тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области является суверенным правом России. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву к транспарентности (информационной прозрачности) в вопросе размещения вооружений, а официальный представитель Пентагона Джонни Майкл и вовсе назвал такие действия "дестабилизирующими ситуацию" в регионе.

"Руководство североатлантического альянса вспоминает про Совет РФ-НАТО только тогда, когда выгодно им. Мы за продолжение диалога, но размещение тех или иных видов вооружения на своей территории в целях обороны и безопасности государства - это суверенное право России", - цитирует ТАСС Слуцкого.

Глава комитета подчеркнул, что Россия не должна не перед кем отчитываться, особенно учитывая развертывание военного контингента и ПРО США в Европе около наших границ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что аналогичную позицию по данному вопросу высказали также депутаты Владимир Шаманов и Юрий Швыткин.

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