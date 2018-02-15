2018-02-15T16:36:03+03:00
Общество

Четверо фигурантов дела о хищении на "Восточном" признаны виновными

Мера наказания для подсудимых будет оглашена позднее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хищения при строительстве российского космодрома достигали небывалых масштабовХищения при строительстве российского космодрома достигали небывалых масштабовФото: REUTERS
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Четверо фигурантов дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный были признаны виновными. Такое решение огласил в четверг, 15 февраля, Симоновский суд Москвы.

Напомним, что расследование велось в отношении главы Волго-Вятской строительной компании Александра Базанкова, экс-главы ВВСК Евгении Дегтяревой, ее отца Сергея, а также руководителя "ВИП-Стройинжиниринг" Мурата Матуева.

"Дегтярев, Дегтярева, Базанков, Матуев совершили мошенничество, двое из них с использованием служебного положения", - говорится в приговоре.

По данным РИА Новости, мера наказания для подсудимых будет оглашена позднее.

Между тем, прокурор требовал для Дегтярева десять лет колонии и штраф в 1,5 миллиона рублей, а для его дочери - 8 лет и 1,2 млн рублей. Базанков и Матуев же, по мнению обвинения, должны отсидеть в тюрьме 7 лет с выплатой штрафа в миллион рублей.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, кто еще успел нажиться на строительстве космодрома в Амурской области.

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