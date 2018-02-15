Четверо фигурантов дела о хищении на "Восточном" признаны виновными
Четверо фигурантов дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный были признаны виновными. Такое решение огласил в четверг, 15 февраля, Симоновский суд Москвы.
Напомним, что расследование велось в отношении главы Волго-Вятской строительной компании Александра Базанкова, экс-главы ВВСК Евгении Дегтяревой, ее отца Сергея, а также руководителя "ВИП-Стройинжиниринг" Мурата Матуева.
"Дегтярев, Дегтярева, Базанков, Матуев совершили мошенничество, двое из них с использованием служебного положения", - говорится в приговоре.
По данным РИА Новости, мера наказания для подсудимых будет оглашена позднее.
Между тем, прокурор требовал для Дегтярева десять лет колонии и штраф в 1,5 миллиона рублей, а для его дочери - 8 лет и 1,2 млн рублей. Базанков и Матуев же, по мнению обвинения, должны отсидеть в тюрьме 7 лет с выплатой штрафа в миллион рублей.
Ранее сайт kp.ru уже писал о том, кто еще успел нажиться на строительстве космодрома в Амурской области.