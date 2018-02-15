Рогозин представил экипировку российского солдата будущего

СЕГОДНЯ 17:53 2018-02-15T17:54:10+03:00

Когда именно такое снаряжение поступит в пользования армии, не сообщается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В комплект входит шлем со встроенной системой обработки информации и переносная база для подключения оборудования

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин представил концепцию экипировки российского солдата будущего. Проект был разработан отечественной госкорпорацией "Ростехнологии" в сотрудничестве с Sagem.

По предварительным расчетам, общий вес экипировки составит 26 килограммов, а ее стоимость будет находиться в районе 45 тысяч долларов, что вдвое дешевле аналогов стран НАТО при схожих характеристиках.

Разработкой экипировки занимались предприятия "Ростеха". Фото: Dmitry RogozinФото: facebook.com

Так, согласно изображению, которое Рогозин разметил на своей странице в Facebook, в будущем российские военные будут носить шлем со встроенной системой связи и анализа данных, а также переносную базу для подключения радиоэлектронного оборудования. В качестве вооружения ВС намерены использовать автоматы АК-12 с подствольным гранатометом ГП-34 и ночным прицелом.

На сохранение физического состояния солдат встанет боекомплект "Пермячка", который способен обеспечить защиту от огня и осколков 80% тела. Этому же будет способствовать и водоотталкивающее, огнестойкое оборудование, делающее бойца невидимым в инфракрасном спектре. Также, по задумке разработчиков, частью экипировки станет коммуникатор GPS/ГЛОНАСС и ранец, в который можно поместить флягу с водой, запасные гранаты и магазины.