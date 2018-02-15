2018-02-15T18:08:49+03:00
Общество

Патриарх Кирилл: Идеалом молодежи должно быть создание семьи

По словам предстоятеля РПЦ, в Москве в активе православной молодежи больше 8 тысяч человек
Алексей КАРЕЛИН
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Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси КириллФото: Евгения ГУСЕВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молодежь избегать соблазнов современной жизни и создавать крепкие семьи. По мнению патриарха, главная миссия слабого пола - рожать и воспитывать детей. Об этом предстоятель РПЦ рассказал в речи, приуроченной к празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи.

"Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Это, конечно, не единственный идеал, но это особый идеал для девушек, которые должны осознавать, что создание семьи, рождение и воспитание детей является Богом определенной миссией", - утверждает патриарх Кирилл.

Патриарх предостерег молодежь от следования по "лже-маякам", "которые привлекают светом, но, вместо того, чтобы открыть этим светом безопасный путь, они толкают в пучину."

Предстоятель РПЦ заметил, что число православных организаций и вовлеченной в нее молодежи растет. Только в молодежном православном активе Москвы больше 8 тысяч человек, говорит патриарх. Патриарх призвал священнослужителей активнее работать с подрастающим поколением, помогать им раскрывать и развивать свои таланты, пишет ТАСС.

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