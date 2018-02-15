2018-02-15T18:21:35+03:00
Наука

Созданы роботы-тараканы, которые легко преодолевают препятствия

Их научили двигаться по вертикали [видео]
Вера КОН
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Ученые обучили роботов преодолевать препятствия подобно тараканам .

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Как обычно роботов учат преодолевать препятствия? Их программируют на то, чтобы заранее вычислить препятствие, а потом любым способом избежать его. Но эта функция сильно ограничивает возможности роботов передвигаться с высокой скоростью. Иной метод выбрали учёные из Калифорнии (США). Они изучили поведение живых тараканов, их строение и технику передвижения. А затем использовали опыт тараканов при создании роботов.

В итоге был создан робот Dynamic Autonomous Sprawled Hexapod. У него мягкий экзоскелет и шесть ног, а весит он 16 граммов. Благодаря малому весу и упругому скелету эти роботы-тараканы могут без труда передвигаться по вертикали. А помогает им в этом голова, которую роботы используют как автомобильный бампер, сообщает интернет-издание Подмосковье сегодня. То есть, робот принимает вертикальное положение с помощью удара.

Напомним, недавно своих роботов-собак открывать двери научила компания Boston Dynamics (подробности)

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