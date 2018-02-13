2018-02-13T18:27:08+03:00
Умные вещи

Boston Dynamics научила своих роботов-собак открывать двери

Испытание прошли две машины компании [видео]
Григорий ПУШКАРЁВ
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Робот от Boston Dynamics не только открывает дверь за ручку, но и придерживает её своей "лапой". ФОТО Boston Dynamics YoutubeРобот от Boston Dynamics не только открывает дверь за ручку, но и придерживает её своей "лапой". ФОТО Boston Dynamics Youtube
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Компания Boston Dynamics представила обновление для роботизированной собаки SpotMini. Разработчики встроили ей механическую руку, с помощью которой она может открывать двери.

В демонстрационном видео один из роботов не может выбраться из комнаты, пока ему на помощь не пришла такая же робособака, но с манипулятором. Всего процесс открывания двери занял около 15 секунд.

Boston Dynamics научила своих роботов-собак открывать двери.Boston Dynamics научила своих роботов-собак открывать двери

Судя по всему, представленное обновление намекает на возможность усовершенствованной автономной системы управления. Однако, учитывая краткость видеоролика, трудно сказать, контролирует ли роботов-собак кто-то из разработчиков.

Boston Dynamics впервые показала новую версию робота Spot Mini в ноябре 2017 года.

Boston Dynamics впервые показала новую версию робота Spot Mini в ноябре 2017 года.Boston Dynamics впервые показала новую версию робота Spot Mini в ноябре 2017 года

Тогда видео оказалось еще более неинформативным: в 20-секундном ролике робот ненадолго задержался в кадре и убежал за забор.

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