В Москве умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов

СЕГОДНЯ 19:37 2018-02-15T19:41:13+03:00

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В Москве в возрасте 60 лет умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов. Об этом сообщил оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов.

По словам Лимонова, литератор ушел из жизни после тяжелой болезни.

«Александр Николаевич Шаталов летит сейчас в миры иные. Не хочу перечислять те ужасные болезни, которые его свалили. Их было две», - написал оппозиционер в на своей странице в ЖЖ.

Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. Занимался литературной деятельностью с 1985 года, работая в издательстве «Молодая гвардия».

В 1990 году Шаталов учредил литературно-художественный журнал «Глагол», а затем и издательство, которое выпустило произведения таких авторов, как Александр Галич, Эдуард Лимонов, Наталья Медведева и Евгений Харитонов. Там же впервые на русском языке были изданы романы Уильяма Берроуза, Эдварда Форстера и Чарльза Буковски.

С 1993 года Шаталов вел регулярные литературные обзоры в эфире телеканалов «Культура», НТВ, РТР, «Домашний». Был литературным агентом Лимонова и Медведевой, выпускал собственные произведения — пять поэтических книг, а также переводы с языков народов СССР.

В последние годы жизни Шаталов сконцентрировался на съемках документальных фильмов о художниках Эрике Булатове, Владимире Немухине, Оскаре Рабине и Олеге Целкове.