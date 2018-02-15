Девушка отказалась от предложения руки и сердца на глазах у сотен очевидцев

15 Февр. 20:06 2018-02-15T20:06:35+03:00

Мексиканка отказалась от предложения руки и сердца на глазах у сотен очевидцев. Мексиканка отказалась от предложения руки и сердца на глазах у сотен очевидцев

В соцсетях размышляют, что же мужчина сделал не так [видео]

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Предложение руки и сердца большинство людей получают лишь раз в жизни. Поэтому многим хочется, чтобы этот момент был ярким, запоминающимся. Неудивительно, что модно стало делать предложение о совместном будущем в местах, где много народа - на стадионах, в концертных залах, во время фестивалей... Придать остроты судьбоносному моменту решил и житель мексиканского города Монтеррей. Он сделал предложение своей девушке на сцене во время праздника. Свидетелями стали сотни людей!

Сначала молодой человек опустился на колено и преподнёс любимой букет цветов. Этому она была рада. А вот когда парень протянул ей коробочку с кольцом, выражение лица девушки изменилось. Она стала качать головой из стороны в сторону в знак отказа. Затем мексиканка заплакала и сбежала со сцены!

В соцсетях гадают, что же неправильно сделал парень? Одна из версий - далеко не всем по вкусу публичное проявление чувств.

Как сообщает Mail Online, в соцсетях видео с неудачным предложением набрало более 700 тыс. просмотров.