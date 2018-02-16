2018-02-16T03:05:17+03:00
Политика

Минобороны: Россия восстановила свое военное присутствие в Мировом океане

В разное время в морях и океанах присутствуют от 70 до 100 боевых кораблей ВМФ РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Российские военные корабли постоянно присутствуют в различных районах Мирового океанаРоссийские военные корабли постоянно присутствуют в различных районах Мирового океана
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Военно-морской флот России восстановил численность своих кораблей в Мировом океане и может выполнять боевые задачи в любом его районе. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

"В разное время в морях и океанах присутствуют от 70 до 100 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Министр обороны РФ поставил задачу наращивать это присутствие. Мы эту задачу выполним", - заверил он.

Королев отметил, что не стоит искать агрессии в этом, поскольку МВФ уверен, что Мирововй океан должен быть безопасен для всех, а российский военный флот играл и будет «играть в обеспечении безопасности одну из ведущих ролей», пишет «Красная звезда».

«Это флот, которому удалось эффективно действовать с целью снижения угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога и который продолжает регулярно присутствовать в этих районах для гарантированной безопасности мирного судоходства», - подчеркнул главком.

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