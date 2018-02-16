Террорист Брейвик впервые заявил о раскаянии

СЕГОДНЯ 04:42 2018-02-16T04:50:48+03:00

Норвежец заверил, что хотел бы, чтобы событий 22 июля 2011 года не случилось

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О раскаянии намерении исправиться заявил Андерс Беринг Брейвик, совершивший двойной теракт в Норвегии в 2011 году. Об этом он сообщил в письме, направленном администрации тюрьмы Шиен, где находится в заключении.

Как расказывала «Комсомольская правда», Брейвик взорвал бомбу у одного из правительственных зданий в Осло, после чего устроил бойню на острове Утейа, где его жертвами стали подростки. В результате двух атак погибли 77 человек

«Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», - заверил террорист.

Письмо Брейвик написал еще в прошлом году, а позже повторил слова раскаяния в беседе с приглашенным к нему психиатром. До этого преступник добивался пересмотра своего дела в Европейском суде по правам человека, доказывая, что в тюрьме нарушаются его права. Однако в марте 2017 года норвежский Апелляционный суд отклонил его иск.

По сведениям Verdens Gang, Брейвик намерен начать новую жизнь, отказаться от нацистской идеологии и быть примерным заключенным. Имя террорист уже сменил: с июня прошлого года по документам он теперь Фьотольф Хансен. Однако психиатры считают, что и с новым именем ему верить не стоит.

«Я не вижу причин верить его заявлениям. Представляется очевидным, что это попытка манипуляции со стороны Брейвика, к которой, по его же собственным словам, террорист должен прибегать, чтобы победить», - заявил судебный психиатр Хеннинг Вэрёй.

Эксперты не нашли у Фьотольфа-Андерса признаков эмпатии, сочувствия к своим жертвам, осознания масштабов его преступлений.