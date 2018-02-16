2018-02-16T06:35:27+03:00
Общество

В МВД назвали самую используемую сеть для продажи наркотиков

Почти 90% запросов приходится на «ВКонтакте» и 8% на «Одноклассники»
Юлия ДИВЕЕВА
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Соцсеть "ВКонтакте" чаще других попадает в поле зрения Роскомнадзора из-за сайтов, распространяющих наркотикиСоцсеть "ВКонтакте" чаще других попадает в поле зрения Роскомнадзора из-за сайтов, распространяющих наркотикиФото: Анастасия ОСИПОВА
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Социальная сеть «ВКонтакте» является самым используемым ресурсом для рекламы и сбыта наркотиков. Об этом сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

По его словам, наркоторговцы активно используют соцсети, чтобы рекламировать места, где можно купить наркотики, а также для пропаганды их потребления. При этом «ВКонтакте» - явный лидер. На долю ресурса приходится 89% запросов по соцсетам от Роскомнадзора.

В 11 раз реже объявления о наркотиках встречаются в «Однокласниках», на ресурс пришло лишь 8% запросов. Также наркоторговцы используют «Живой журнал», «Фейсбук» и «Твиттер».

Храпов отметил, что информация и пропаганда наркотиков распространяется в группах и сообществах, которые часто бывают закрытыми и «фактически являются подобием электронных наркопритонов», пишет Интерфакс.

Глава наркоконтроля пояснил, что в 2017 году было проанализировано содержание 48 тысяч интернет-страниц, по которым принято около 21 тысячи решений о блокировке этих страниц Роскомнадзором.

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