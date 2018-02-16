В Сирии под Дамаском открылась первая школа

СЕГОДНЯ 11:12 2018-02-16T11:12:16+03:00

В ней учатся около 100 детей и подростков

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В Сирийском городе Катана под Дамаском открылась первая школа. Ее собственноручно восстанавливали местные жители с тех пор, как правительственные войска смогли выгнать боевиков с этой территории.

Террористы использовали это здание как штаб, школа сильно пострадала в ходе боев. Вместо дверей в классы здесь висели солдатские одеяла, а в стенах до сих пор зияют дыры от снарядов.

В тех классах, которые удалось отреставрировать, на сегодняшний день учатся около ста школьников.

«Некоторые не только читать не умеют - буквы не знают. Из-за войны дети очень много пропустили. Есть подростки, которым уже по 12-13 лет, а они все еще учатся в третьем классе», - цитирует учителя начальных классов Фатиму Кенан сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что ежедневно на освобожденных от боевиках территориях открываются новые школы. Уроки и ремонт здесь идут параллельно.