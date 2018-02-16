Первые испытания арктического ЗРК «Тор» успешно завершились

СЕГОДНЯ 12:02 2018-02-16T15:54:32+03:00

«Тор» способен отслеживать и уничтожать любые на высоте до 10 и в радиусе до 15 километров.

Изменить размер текста: A A

Первые испытания арктического зенитно-ракетного комплекса «Тор» завершились на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Боевая техника успешно поразила сразу две цели, которые во время испытаний имитировали крылатые ракеты.

Выполнив пуски с интервалом в четыре секунды, «Тор» мгновенно поменял дислокацию. Чтобы уйти от возможного ответного удара. Затем менее чем за три минуты военным удалось вновь перевести ЗРК из походного положения в боевое.

Отметим, что «Тор» способен отслеживать и уничтожать любые цели на высоте до 10 и в радиусе до 15 километров. Техника предназначена для работы в условиях Крайнего Севера.

«У нас есть камера холода и камера тепла. Мы загоняем машину в камеру холода, создаем условия по температуре, приближенной к Арктическим, и запускаем двигатель и проводим весь контроль аппаратуры», цитирует инженера-конструктора сайт телеканала «Звезда».