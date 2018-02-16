Открытое горение в офисном здании в Химках было ликвидировано

СЕГОДНЯ 12:41 2018-02-16T12:41:28+03:00

Тушением пожара занимались более 110 человек Фото: кадр с видео

Общая площадь пожара на территории складских помещений составила около двух тысяч кв. метров

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Открытое горение, возникшее на территории складского комплекса в подмосковных Химках, было ликвидировано. Такое заявление сделали в Главном управлении МЧС России по Московской области.

"В 10.20 - ликвидация открытого горения", - говорится на официальном сайте ведомства.

При этом, уточняется, что пожар возник в трехэтажном офисном здании недалеко от Вашутинского шоссе. Общая площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров.

На место инцидента была направлена оперативная группа Химкинского пожарно-спасательного гарнизона. Всего над локализацией и ликвидацией возгорания работали более 110 человек и 30 единиц техники.

К настоящему момент на место происшествия выехали специалисты, которые должны будут сделать забор проб воздуха на определение предельной концентрации веществ (ПДК).

Ранее на сайте kp.ru публиковалось видео с места пожара в Подмосковье.