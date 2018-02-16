Российский лыжник погиб при сходе лавины на индийском курорте Гульмарг

СЕГОДНЯ 14:15 2018-02-16T20:29:01+03:00

Еще четверо граждан РФ были спасены и вывезены в безопасное место [видео]

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На индийском курорте Гульмарг в Гималаях пятеро российских лыжников попали под лавину. Инцидент произошел в пятницу, 16 февраля, в штате Джамму и Кашмир почти в 50 километрах к западу от города Сринагара Кашмирской долины.

По данным местных правоохранительных органов, четырех человек удалось спасти, один лыжник погиб на месте. В настоящий момент выжившие находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает.

Между тем, как сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя индийского департамента по туризму Мехмуда Ахмада Шаха, причиной инцидента стало то, что россияне проигнорировали рекомендации властей. По его словам, всех отдыхающих и жителей курорта предупреждали об опасности приближения к зоне схода лавины.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что высокая лавиноопасность сохраняется и в Италии. Ростуризм призвал граждан РФ внимательно следить за прогнозом погоды во время отдыха и следовать требованиям безопасности.