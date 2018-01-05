Ростуризм призвал соблюдать меры безопасности из-за схода лавин в Италии
Ростуризм призвал российских туристов, которые в настоящее время находятся на горнолыжных курортах Италии, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям местных властей в связи с высокой лавиноопасностью.
«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Как отметили в Федеральном агентстве по туризму, ранее из-за обильных снегопадов и схода лавин более 10 тысяч туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния, расположенном в области Валле-д'Аоста. По некоторым данным, дорожное сообщение с Червинией удалось возобновить только днем 5 января. «В настоящий момент ситуация нормализуется», - заметили в Ростуризме.
Кстати, напомним, в январе прошлого года лавина накрыла целый отель в Италии. В результате тогда погибли 29 человек.