Ростуризм призвал соблюдать меры безопасности из-за схода лавин в Италии

5 Янв. 2018 2018-01-05T21:13:21+03:00

Ранее более 10 тысяч туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния

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Ростуризм призвал российских туристов, которые в настоящее время находятся на горнолыжных курортах Италии, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям местных властей в связи с высокой лавиноопасностью.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Как отметили в Федеральном агентстве по туризму, ранее из-за обильных снегопадов и схода лавин более 10 тысяч туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния, расположенном в области Валле-д'Аоста. По некоторым данным, дорожное сообщение с Червинией удалось возобновить только днем 5 января. «В настоящий момент ситуация нормализуется», - заметили в Ростуризме.

Кстати, напомним, в январе прошлого года лавина накрыла целый отель в Италии. В результате тогда погибли 29 человек.