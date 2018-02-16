Лежу, где хочу: невозмутимый кот заблокировал выход с эскалатора

СЕГОДНЯ 14:20 2018-02-16T14:23:58+03:00

Такое поведение животное могло себе позволить только в «Городе кошек» - Стамбуле [видео]

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В центре Стамбула кот заблокировал выход с эскалатора. Конечно же, это мешало пешеходам, но никто из них не позволил себе подвинуть или испугать животное! А кота царящая вокруг него суматоха ни капельки не смущала. «Лежу, где хочу», - можно прочесть по его невозмутимой мордочке.

Видео с котом, постигшим дзен, было опубликовано на страничке Aww Station в Facebook. За сутки его посмотрели более 2,5 миллионов раз! Один из комментаторов отметил, что видит усатого на том же месте каждый день. А сочувствующие горожане часто приносят ему еду.

Также в комментариях говорят, что подобное можно увидеть только в Стамбуле. Ведь его называют Городом кошек. Особое внимание и забота об уличных кошках возведены тут в городской культ!

Другие же комментаторы считают, что не стоило строить эскалатор в месте, которое облюбовал пушистик. И никто из пользователей сети не порицает «кота-анархиста»!

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