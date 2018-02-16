Лежу, где хочу: невозмутимый кот заблокировал выход с эскалатора
Наглый кот заблокировал выход с эскалатора в Стамбуле.
В центре Стамбула кот заблокировал выход с эскалатора. Конечно же, это мешало пешеходам, но никто из них не позволил себе подвинуть или испугать животное! А кота царящая вокруг него суматоха ни капельки не смущала. «Лежу, где хочу», - можно прочесть по его невозмутимой мордочке.
Видео с котом, постигшим дзен, было опубликовано на страничке Aww Station в Facebook. За сутки его посмотрели более 2,5 миллионов раз! Один из комментаторов отметил, что видит усатого на том же месте каждый день. А сочувствующие горожане часто приносят ему еду.
Также в комментариях говорят, что подобное можно увидеть только в Стамбуле. Ведь его называют Городом кошек. Особое внимание и забота об уличных кошках возведены тут в городской культ!
Другие же комментаторы считают, что не стоило строить эскалатор в месте, которое облюбовал пушистик. И никто из пользователей сети не порицает «кота-анархиста»!
КСТАТИ
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