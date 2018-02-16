СЕГОДНЯ 15:58 2018-02-16T16:00:18+03:00

Полиция применила слезоточивый газ против антиамериканской демонстрации в Анкаре Фото: REUTERS

В протестной акции приняли участие около 150 человек, часть их них были задержаны правоохранителями

Изменить размер текста: A A

Полиция применила слезоточивый газ против участников антиамериканской демонстрации в Анкаре, приуроченной к визиту госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Турцию.

По данным CNN Turk, около 150 активистов собрались у отеля Ankara Palas, где проходили переговоры госсекреаря США и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Отмечается, что участники протестов несли турецкие флаги и выкрикивали антиамериканские лозунки, в частности: «Убийца Тиллерсон, убирайся из Турции» и «США — убийца турецкого солдата».

В результате полиция вмешалась, применив против демонстрантов слезоточивый газ. Несколько протестующих были задержаны.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Анкару с двухдневным визитом, в ходе которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и своим коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщал ранее сайт «КП», по итогам переговоров стороны заявили, что им удалось договорится о нормализации двусторонних отношений.

Напомним, кризис в турецко-американских отношениях наступил после того, как Вашингтон начал оказывать существенную поддержку вооруженным формированиям сирийских курдов, которые Анкара считает террористическими.