МИД Турции: Анкара и Вашингтон договорились о нормализации отношений

СЕГОДНЯ 15:04 2018-02-16T15:06:23+03:00

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Анкара и Вашингтон договорились о нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Накануне Тиллерсон прибыл в Турцию с двухдневным визитом и провел переговоры с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Все вопросы были открыто заданы. Обсудили не только двусторонние отношения, но и сотрудничество по региональным вопросам. Вчера по нашей общей воле мы договорились о нормализации отношений», - прокомментировал Чавушоглу итоги встречи.

При этом он отметил, что США ранее неоднократно давали Турции обещания, которые не сдерживались.

«Мы говорили, как сделать шаги, которые бы не остались на бумаге, решили сделать механизм для решения этих проблем», - добавил министр, отметив, что первые переговоры в рамках этого механизма пройдут в марте.

В свою очередь Тиллерсон заверил, что уважает право Турции на защиту своих границ, но призвал Анкару к сдержанности при проведении операции в сирийском Африне.

Напомним, последние несколько лет турецко-американские отношения были омрачены поддержкой, которую США оказывают вооруженным формированиям сирийских курдов. Последние Анкара считает террористическими группировками и рассматривает как угрозу собственной безопасности.

В этой связи Тиллерсон пообещал, что американская поддержка сирийских курдов «будет умеренной».