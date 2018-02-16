В Думу внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года

СЕГОДНЯ 16:08 2018-02-16T16:08:14+03:00

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В Госдуму РФ внесли законопроект о продлении»дачной амнистии» (действия упрощенной процедуры регистрации прав на индивидуальные жилые дома) до 1 марта 2020 года. Автором инициативы является глава комитета ГД по государственному строительству Павел Крашенинников.

Согласно существующим нормам, срок действия "дачной амнистии" истекает 1 марта текущего года.

"Принятие законопроекта позволит гражданам оформлять в упрощенном порядке права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе данных Госдумы.

Крашенинников считает, что продление «дачной амнистии» поможет увеличить вовлеченность в гражданский оборот объектов индивидуального жилищного строительства, а также позитивно повлияет на развитие частного жилого сектора.