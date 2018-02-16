Расстояние между Вологдой и Великим Новгородом планируется сократить

СЕГОДНЯ 16:22 2018-02-16T16:22:35+03:00

В федеральную собственность планируется передать дороги регионального и межмуниципального значения «Крестцы-Окуловка-Боровичи» и «Устюжна-Валдай», проходящих по территории Новгородской и Вологодской областей

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Это позволит соединить федеральные трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога» и М-10 «Москва – Санкт - Петербург», два административных центра субъектов Российской Федерации - города Великий Новгород и Вологда - по кратчайшему расстоянию.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялось подписание Соглашения между Правительствами Вологодской и Новгородской областей о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили главы регионов – Олег Кувшинников и Андрей Никитин.

Ключевой вопрос встречи – передача дорог в федеральную собственность. Олег Кувшинников и Андрей Никитин готовы направить соответствующее совместное обращение в адрес Министра транспорта Российской Федерации.