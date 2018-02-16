Четыре жителя Китая погибли во время взрыва новогоднего фейерверка

СЕГОДНЯ 17:35 2018-02-16T17:35:40+03:00

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В Китае четыре человека погибли и еще пять пострадали при взрыве новогоднего фейерверка. Инцидент произошел в провинции Юньнань в ночь на 16 февраля, когда в стране праздновали наступление года Собаки.

Пиротехнические изделия взорвались на пункте по розничной продаже на территории уезда Тунхай города Юйси. В результате взрыва четыре человека скончались на месте, двое получили серьезные раны и были немедленно госпитализированы. Еще три человека получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает.

Местные власти запустили режим экстренного реагирования на ЧП с целью ликвидации последствий взрыва и предотвращения повторения подобных несчастных случаев, пишет газета «Известия».

Добавим, что Москва также отмечает Новый год по китайскому календарю. В столице можно послушать национальную музыку и отведать утку по-гонконгски.