Лавров: США нацелены обособить огромный кусок сирийской территории
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США нацелены обособить большой кусок территории Сирии.
"Они (США) уже ведут дело к тому, чтобы обособить огромный кусок сирийской территории от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.
Он отметил, что международная коалиция во главе с США проводит военную операцию в Сирии без согласования с официальными властями этой страны.
"Американский спецназ и другие подразделения находятся "на земле" в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска (легитимного правительства) или мандата со стороны Совета Безопасности ООН", - напомнил российский министр.
По словам Лаврова, Вашингтон хочет оставить свои вооруженные силы в Сирии «навеки».
"Понятно, что, наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами,.То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям", - добавил глава МИД РФ.