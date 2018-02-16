Лавров: США нацелены обособить огромный кусок сирийской территории

СЕГОДНЯ 18:25 2018-02-16T18:25:54+03:00

По словам главы МИД РФ, "американский спецназ и другие подразделения находятся "на земле" в Сирии незаконно"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США нацелены обособить большой кусок территории Сирии.

"Они (США) уже ведут дело к тому, чтобы обособить огромный кусок сирийской территории от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Он отметил, что международная коалиция во главе с США проводит военную операцию в Сирии без согласования с официальными властями этой страны.

"Американский спецназ и другие подразделения находятся "на земле" в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска (легитимного правительства) или мандата со стороны Совета Безопасности ООН", - напомнил российский министр.

По словам Лаврова, Вашингтон хочет оставить свои вооруженные силы в Сирии «навеки».

"Понятно, что, наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами,.То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям", - добавил глава МИД РФ.