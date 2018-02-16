2018-02-16T23:15:42+03:00
В мире

Суд Бельгии обязал Facebook прекратить сбор данных о пользователях

Инстанция признала соцсеть виновной в нарушении законов о неприкосновенности частной жизни
Денис СУХОВ
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Суд Бельгии обязал Facebook прекратить сбор данных о пользователяхСуд Бельгии обязал Facebook прекратить сбор данных о пользователяхФото: Анастасия Осипова
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Бельгийский суд признал компанию Facebook виновной в нарушении закона о неприкосновенности частной жизни и обязал ее удалить собранные данные о пользователях. В противном случае владельцу популярной соцсети грозит штраф в размере 100 млн евро.

«Facebook предоставляет нам недостаточную информацию о том, какую информацию она собирает о нас, какие именно данные она собирает, что она делает с этой информацией и как долго она ее хранит. Она также не получает нашего разрешения для того, чтобы собирать и хранить всю эту информацию», - говорится в решении инстанции.

Иск против Facebook поступил в суд от бельгийского ведомства, следящего за защитой личных данных граждан. Поводом для обращения стала практика компании по сбору информации о действия пользователей с помощью специальных программ - файлов-куки и пикселей отслеживания. Как правило эти инструменты используются для таргетированной рекламы.

В частности, суд счел незаконным тот факт, что Facebook отслеживала интернет-навигацию пользователей не только когда они находились в соцсети, но и посещали другие сайты.

Согласно решению инстанции, компания должна выплачивать ежедневный штраф в размере 250 тысяч евро до тех пор, пока не удалит собранные личные данные пользователей. Максимальный размер взыскания ограничен суммой в 100 млн евро.

Представители Facebook заявили, что намерены обжаловать решение суда.

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