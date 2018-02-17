2018-02-17T07:20:21+03:00
Наука

Российский космонавт выложил фото «катастрофически высохшего» Аральского моря

Опубликованный снимок сделан с земной орбиты
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Instagram российского космонавта Антона Шкаплерова (@anton_astrey)Фото: Instagram российского космонавта Антона Шкаплерова (@anton_astrey)
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Российский космонавт Антон Шкаплеров поделился с пользователя соцсетей снимком Аральского моря, сделанным с земной орбиты. На фото видно, что расположенное на границе Казахстана и Узбекистана озеро, которое принято называть морем из-за его когда-то больших размеров, практически высохло.

Так, Шкаплеров выразил сожаление, что уровень водоема стал катастрофически низким. При этом он подчеркнул, что до 60-х годов XX века Арал считался четвертым по величине озером в мире. «Аральское Море – бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок», - написал космонавт в своем Instagram.

СПРАВКА «КП»

С 1960-х годов прошлого века уровень Аральского моря начал быстро снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья для полива огромных сельскохозяйственных угодий Казахстана и Узбекистана. В 1989 году море распалось на два изолированных водоема - Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.

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