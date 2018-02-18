Погода в Москве на 18 февраля 2018 года: в столице будет снежно, но теплее нормы

СЕГОДНЯ 07:09 2018-02-18T07:09:32+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 18 февраля 2018 года. Как ранее и обещали специалисты, в эти выходные в столицу пришло потепление. Так, в воскресенье температура воздуха составит всего -1…-3 градуса. При этом будет облачно и снежно. Ветер же будет дуть восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.

А в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в мегаполисе в темное время суток продолжит идти снег.

Между тем стоит отметить, что, по мнению метеорологов, тепло надолго не задержится в Москве. Как ожидается, уже в середине следующей недели в городе резко похолодает: ночью температура воздуха приблизится к отметке в -20 градусов.

Вообще, погода в этом феврале меняется быстро, и подчас шокирует жителей столицы. К примеру, 3 и 4 февраля на мегаполис обрушился настоящий «снегопад века». За два дня высота сугробов выросла до 55 сантиметров. В связи с этим коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, чтобы как можно скорее вывезти лишний снег из Москвы.