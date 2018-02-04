2018-02-04T12:31:41+03:00
Происшествия

Снегопад века в Москве: деревья падают, машины буксуют, самолеты задерживают

«КП» следит за ситуацией в столице и Подмосковье [фото, видео, обновляется]
Светлана ВОЛКОВААлиса ТИТКОПавел КЛОКОВ
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В столичном управлении МЧС объявили штормовое предпруждениеВ столичном управлении МЧС объявили штормовое предпруждениеФото: Олег УКЛАДОВ
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3 февраля 2018 года уже вошел в историю метеонаблюдений как самый снежный день этого месяца. Прежний максимум был зафиксирован еще при Хрущеве и то в эквиваленте воды. При этом стихия не утихает, и снег продолжает валить. По словам синоптиков, к вечеру понедельника выпадет половина месячной нормы осадков. Сугробы в столице и Подмосковье вырастут до 60 см.

ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ

В столичном управлении МЧС объявили штормовое предпруждение. Смски об ухудшении погоды жителям столицы стали приходить вечером в пятницу (о том, что «ожидается ветер до 18 м/с, метель, сильный и мокрый снег, снежные заносы»). На официальном сайте спасатели напоминают, что в такую погоду увеличивается количество случаев травматизма, потому что на автотрассах плохая видимость.

Под тяжестью снега падают деревья Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Под тяжестью снега падают деревьяФото: Андрей РЯБЦЕВ

Во время такой стихии мокрый снег налипает на провода и деревья, из-за чего те могут упасть. Например, утром в воскресенье из-за упавшего дерева произошел сбой на Филевской линии метро (на перегоне от «Пионерской» до «Кунцевской»). А накануне вечером обледенелое дерево свалилось на крышу трамвая (на пересечении Измайловского шоссе с Главной аллеей).

СНЕГ ТОРМОЗИТ СТРОИТЕЛЬСТВО

В субботу в стройкомплексе столицы создали штаб по ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

3 февраля 2018 года уже вошел в историю метеонаблюдений как самый снежный день этого месяца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 февраля 2018 года уже вошел в историю метеонаблюдений как самый снежный день этого месяцаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- При снегопадах ухудшается пропускная способность дорог, из-за чего возникает проблема вывоза грунта со строительных площадок, - цитирует его слова официальный сайт Правительства Москвы. - Мы создали свой оперативный штаб по решению этих проблем. Дополнительные силы выделили на очистку и подготовку территорий.

За прошедшую субботу на снегосплавные пункты вывезли 667 тысяч кубометров снега.

Стихия не утихает, и снег продолжает валить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стихия не утихает, и снег продолжает валитьФото: Михаил ФРОЛОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ЧИСТЯТ ПУТИ

Как сообщили «КП» в пресс -службе Московской железной дороги, за прошедшие сутки на МЖД курсировали 133 единицы спецтехники, которые очистили от снежных заносов более 1400 км пути и вывезли более 114 тысяч кубометров снега. На уборке снега было задействовано 2714 железнодорожников.

Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- По прогнозам экспертов, сегодня в столичном регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия, - напомнили в ведомстве. - В связи с этим Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫЛИ ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

Для того, чтобы водители, застрявшие на заснеженной дороге, смогли согреться, в области заработали пять мобильных пунктов обогрева. Они работают на федеральных трассах и обслуживаются сотрудниками областного управления МЧС.

Где конкретно находятся пункты обогрева:

- на 122 км трассы М-1 «Беларусь» в Можайском районе

- на 115 км трассы М-9 «Балтия» на территории Волоколамского района

- на 87 км трассы М-1 «Беларусь» в Рузском районе

- в Ногинском районе - на 56 км и 65-м км трассы М-7 «Волга»

Как рассказали «Комсомолке» спасатели, палатки оборудованы обогревательными и осветительными приборами, в них есть есть питьевая воды, пища и медикаменты для оказания первой помощи.

Для того, чтобы водители, застрявшие на заснеженной дороге, смогли согреться, в области заработали пять мобильных пунктов обогрева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для того, чтобы водители, застрявшие на заснеженной дороге, смогли согреться, в области заработали пять мобильных пунктов обогреваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Особенность мобильных пунктов обогрева в том, что в случае необходимости они могут быть оперативно свернуты и передислоцированы в другое место, - добавили в МЧС.

Если вы оказались в непростой ситуации на дороге, звоните на горячий номер 8 (498) 505-41-70 (Подмосковье), или по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.

ОТМЕНИЛИ 60 АВИАРЕЙСОВ

В «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» к утру воскресенья задержали десятки рейсов (большинство из них - в «Шереметьево»). При этом информации о полной отмене вылетов у сервиса «Яндекс.Расписание» нет.

В Домодедово отменили 5 рейсов, во Внуково - 1, в Шереметьево - 36 рейсов, среди них 21 рейс авиакомпании "Аэрофлот", которая предупредила пассажиров заранее (полный список)

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с задержкой рейсов проводит проверку. Накануне на официальном сайте ведомства появилось сообщение об этом. Причем сотрудники прокуратуры подчеркивают, что задержек свыше 3 часов не было.

В «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» к утру воскресенья задержали около 60 рейсов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» к утру воскресенья задержали около 60 рейсовФото: Анатолий ЖДАНОВ

ЕСТЬ ПОГИБШИЕ

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв, - написал на своей странице в «Твиттере» мэр Москвы Сергей Собянин. - Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже».

ОЖИДАЮТ КОЛЛАПС НА ДОРОГАХ

Настоящий коллапс на столичных дорогах ожидается в первый рабочий день недели 5 февраля. Снег в этот день еще будет валить, а автомобилистов на дорогах станет в несколько раз больше.

Сейчас на столичных магистралях пробок не так много (по системе Яндекс.Пробки - 4 балла). В основном, они связаны с ДТП, которые случились из-за непогоды. Видимость во время метели очень плохая и водители не чувствуют габаритов.

Власти Москвы призывают также не парковать машины возле деревьев, снижать скорость на перекрестках и не совершать внезапных обгонов.

Настоящий коллапс на столичных дорогах ожидается в первый рабочий день недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящий коллапс на столичных дорогах ожидается в первый рабочий день неделиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, все коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. На улица Москвы работают:

- около 58 тысяч дворников

- 14 тысяч единиц техники

- 12 тысяч рабочих очищают от снега крыши зданий

При необходимости на улицы столицы может выйти до 17 тысяч единиц техники.

ЗАКРЫЛИ ГОРКУ И КАТОК НА ВДНХ Снегом завалило тюбинговую горку и самый большой каток на ВДНХ. Посетителей попросили воздержаться от прогулок по территории ВДНХ. - Из-за экстренного предупреждения МЧС о сильном снеге, усилении ветра, метели каток на ВДНХ и в парке «Останкино», а также тюбинговая горка «Ракета» 4 февраля 2018 года закрыты, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ВДНХ. - Будет ли работать каток и горка уже 5 февраля? - уточняю. - Пока неизвестно. Актуальная информация будет доступна на сайте ВДНХ, на официальных страницах в социальных сетях, а также по телефону справочной службы +7(495) 544-34-00, - сказали в пресс-службе ВДНХ.

КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ

"Просим москвичей прислушиваться к рекомендациям специалистов в связи с погодой"

- Осадки в Москве за последние сутки выпали не только в виде снега и мокрого снега, но и в виде ледяного дождя, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Погода осложнила ситуацию в городе. Повалено уже примерно 370 деревьев. Сейчас практически все они распилены и вывезены. Мы бы хотели попросить москвичей быть внимательными, осторожными в эту погоду, и не ставить машины у деревьев. За прошедшие сутки были факты, когда обледенелые деревья падали на машины, и машины получали повреждения. Из-за падения деревьев получили травмы три человека. Мы разослали смс всем пользователям телефонных сетей и просим прислушиваться к тем рекомендациям, которые дают специалисты.

По данным мэрии, за прошедшие сутки в Москве выпало примерно 22 сантиметра осадков в виде снега, мокрого снега, дождя и ледяного дождя. В городе продолжается обледенение и налипание снега на проводах и деревьях.

- В ближайшие сутки, до конца следующего дня, мы ожидаем еще примерно 25 сантиметров снега, - отметил Петр Бирюков. - Все службы переведены в круглосуточный режим работы. Сплошное прометание улично-дорожной сети и других городских территорий с последующей противогололедной обработкой проводятся в Москве каждые 4 часа, дополнительно используется мелкогравийная крошка. За сутки вывезено почти 800 тысяч кубометров метров снега, и эта работа будет продолжаться.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.

Завалило снегом по уши.Сильнейший снегопад с начала века накрыл Москву. Город утонул в снегу, как пингвин в сугробе. Держись, Москва, осадки в виде снега пришли на несколько дней!

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