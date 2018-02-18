2018-02-18T10:29:36+03:00
Спорт

Глава МОК заявил о намерении «перелистнуть страницу» в отношениях с Россией

Ранее на этой неделе президент Международного олимпийского комитета встретился со спортсменами-олимпийцами из РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас БахПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас БахФото: REUTERS
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Глава делегации спортсменов-олимпийцев из России (OAR) на Олимпиаде-2018 Станислав Поздняков рассказал о встрече руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с нашими атлетами, которая состоялась 14 февраля в олимпийской деревне в Пхенчхане.

По его словам, в ходе этой встречи глава МОК заявил о намерении «перелистнуть страницу» после 25 февраля (день закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане). «Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше», - цитирует Позднякова «Р-Спорт».

Также глава делегации OAR отметил, что российские спортсмены были первыми, с кем решил встретиться президент МОК. «Были острые вопросы, нетривиальные. Первая встреча была сложна, остальные будут носить для него простой характер», - добавил Станислав Поздняков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет решил отстранить нашу страну от участия в XXIII зимних Олимпийских играх. При этом «чистым» российским спортсменам разрешили выступать на соревнованиях, но только под нейтральным флагом. Кроме того, досталось тогда и Олимпийскому комитету России (ОКР) - он был исключен из МОК, как и его президент Александр Жуков.

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