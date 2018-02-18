Захарова: Киев наврал украинцам про Тимошенко в Мюнхене

СЕГОДНЯ 11:22 2018-02-18T11:22:22+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинской партии «Батькивщина», в котором утверждалось, что бывшая председатель правительства незалежной Юлия Тимошенко и посол России в Германии Сергей Нечаев «никогда не были знакомы».

Так, дипломат напомнила, что поводом для подобного заявления послужила опубликованная ей фотография, на которой запечатлены Нечаев и Тимошенко, мило беседующие в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Именно после этого в «Батькивщине» заявили, что Тимошенко не знает Нечаева, и призвали «не поддаваться на кремлевские провокации».

Фотография, на которой запечатлены Нечаев и Тимошенко, мило беседующие в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: со страницы Марии Захаровой в Facebook

Между тем, как подчеркнула Захарова, в сообщении пресс-службы «Батькивщины» нет ни слова правды. В частности, по словам представителя российского МИД, Тимошенко прекрасно знала, с кем говорит. «Сергей Нечаев по-русски и громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов. Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов, начали отворачиваться от объективов», - написала Мария Захарова в Facebook.

Также дипломат призвала украинцев «проснуться». «Граждане Украины! Обращаюсь к вам. Вас обманывают каждый день! Каждый день вам врут украинские официальные лица, политики, СМИ! <…> Ребята-украинцы, пора просыпаться - вас дурят каждый Божий день», - добавила Захарова.