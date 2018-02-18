2018-02-18T12:32:56+03:00
Спорт

Президент федерации керлинга России: "Информация о допинг-пробе Крушельницкого не подтверждена официально"

СМИ узнали о том, что в допинг-пробе керлингиста найдены следы мельдония
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Крушельницкий.Александр Крушельницкий.Фото: REUTERS
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Неожиданная новость пришла с Олимпиады 2018 в Пхенчхане. В допинг-пробе бронзового призера Игр Александра Крушельницкого был найден мельдоний - такая информация появилась в ряде СМИ со ссылкой на "источники". И в ближайшее время к нашему спортсмену должны приехать допинг-офицеры для дальнейших разбирательств.

Сам Крушельницкий, который уже выиграл на этой Олимпиаде бронзу в смешанном керлинге с Анастасией Брызгаловой, в интервью РИА "Новости" заявил достаточно кратко:

- Я не в курсе всего этого.

Не в курсе этой ситуации и в федерации керлинга России.

- Пока официального подтверждения этой информации нет. Сейчас мы пытаемся разобраться и получить информацию от допинговой службы. Нас, мягко говоря, удивила эта информация. Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах - заявил в интервью ТАСС президент федерации Дмитрий Свищев.

Напомним, что Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли "бронзу" Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Они - чемпионы мира 2016 года в этом новом для зимней Олимпиады виде спорта.

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